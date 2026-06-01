アメリカ中央軍は5月31日、ホルムズ海峡に近いイランのケシム島などで自衛のための攻撃を行ったと発表しました。アメリカ中央軍によりますと、攻撃は30日と31日の2日間、イランのゴルークとケシム島にあるレーダー施設やドローンの指揮統制施設を標的に実施されました。公海上を飛行していたアメリカ軍のドローンをイランが撃墜したことなどに対する自衛のための攻撃だと説明しています。さらに、ホルムズ海峡付近を航行する船舶に