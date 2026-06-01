１日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、磯野貴理子、森尾由美、松居直美の「はやく起きた朝は…」トリオが登場。１４年１１月に訪れたピンチを振り返った。関東ローカルで形を変えながら３３年放送されている「はやく起きた朝は…」は、３人のさまざまな人生の節目も放送されてきた。特に１４年１１月には、磯野が脳梗塞を発症し緊急入院。約１カ月半、２人で番組を守ってきた。森尾は当時について「本当に不安です