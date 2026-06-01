【NVIDIA RTX Spark】 6月1日 発表 NVIDIAは6月1日、WindowsノートPC向けの新型SoC「NVIDIA RTX Spark」を発表した。各PCメーカーから搭載モデルが秋に発売予定。 アジア最大規模のコンピュータ見本市「COMPUTEX 2026」の基調講演にて、NVIDIA CEOのジェンスン・ファン氏が登壇。「パーソナルコンピューターを再発明するチップ」として、新たに「N