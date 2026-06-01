『ふみきりくん』（福音館書店）よりお話を聞いた人えのもと えつこ東京都生まれ。大学卒業後、公共図書館に勤務。32年間にわたって児童室を専門に担当し、絵本や物語の読み聞かせと紹介、読書相談、児童書講座等を行う。絵本に『ふみきりくん』（絵・鎌田歩）、『こなやのこねこ』（絵・きくちちき、「こどものとも」年中向き2017年5月号）などがある（いずれも福音館書店）。働き者の踏切の一日を描く―― 赤い目玉をぴかぴかさ