ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが誕生日に合わせて寄付をした。ダヒョンは去る5月28日の誕生日を記念し、蔚山（ウルサン）社会福祉共同募金会に3000万ウォン（約320万円）を寄付した。【写真】ダヒョン、日本で見せた“セーラー服”SHOTダヒョンが寄付したお金は、経済的な困難から治療に対して負担を感じる蔚山地域の白血病患者の治療費や医療支援などに使用される予定だ。ダヒョンは、寄付とともに「誕生日に私がい