【モデルプレス＝2026/06/01】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に活動を終了した嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）への感謝と愛をつづった。【写真】M!LKの「紅白」現場に豪華差し入れした嵐メンバー◆佐野勇斗、嵐ラストライブを見届け涙同日、東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半におよぶグル