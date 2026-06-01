牛丼チェーンの「すき家」は、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を6月4日午前9時より販売する。価格はレギュラーサイズ290円、メガサイズ490円(税込)。「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースをソーダで溶かしながら楽しむ甘酸っぱいドリンク。単品での購入も可能で、食後の一杯やテイクアウトにも適した商品となっている。〈レモン本来の味わいを引き立てた爽快な一杯〉今年の