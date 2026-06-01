【モデルプレス＝2026/06/01】6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のJAEHYUN（ジェヒョン）が右手中指を骨折したことがわかった。6月1日、所属事務所「KOZ ENTERTAINMENT」がグローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。【写真】韓国で人気のボーイグループ、日本イベント登場◆BOYNEXTDOORジェヒョン、右手中指骨折「BOYNEXTDOORのメンバーJAEHYUNは先日、コンテンツの撮影中