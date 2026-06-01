【「新MS戦記カラー」3色】 10月 出荷予定 価格：各495円 GSIクレオスは、プラモ用塗料「水性ガンダムカラー 新MS戦記カラー」3色を10月に出荷を開始する。価格は各495円。 本商品はプラキット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」に合わせ迷彩塗装を再現した塗料。ミリタリー感あふれる色となっており、「XHUG 101 MSデュンケルゲ