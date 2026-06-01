【リカちゃん 推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん】 7月11日発売予定 価格：5,940円 タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の「リカちゃんできたてぷっちょくるくるグミショップ」を7月11日に発売する。価格は5,940円。 本商品はリカちゃんとUHA味覚糖のコラボレーション。グミ菓子「ぷっちょ」をつくるところから、お店にならべてお客さんに届けるまで