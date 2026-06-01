リンクをコピーする

NVIDIAが技術カンファレンス「NVIDIA GTC Taipei 2026」の基調講演でWindows搭載デスクトップPC「DGX Station」を発表しました。NVIDIA DGX Station for Windows Puts a Trillion-Parameter AI Supercomputer on Every Enterprise Desk | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-dgx-station-for-windows-puts-a-trillion-parameter-ai-supercomputer-on-every-enterprise-deskNVIDIA GTC Taipei 2026 Keynote