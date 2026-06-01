あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「プロ野球スピリッツA」の略語は？「プロ野球スピリッツA」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとカタカナ4文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「プロスピ」でした！プロスピとは、プロ野球の試合やアクション、選手の育成を楽し