女優・榊原郁恵と２０２２年に亡くなった俳優・渡辺徹さん（享年６１）の長男で、俳優の渡辺裕太が１日、自身のインスタグラムを更新し、事務所移籍を発表した。「ご報告日頃より応援してくださっている皆様へ」と題し、「僕、渡辺裕太は、２０２６年５月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日６月１日より株式会社ホリプロに所属することになりました」と母と同じ事務所に所属すると説明。「１４年ほ