ホンダ系列の自動車ディーラーが委託先に無償で業務させていたとして公正取引委員会は行政処分する方針を固めました。関係者によりますと茨城県つくば市の「ホンダ茨城南」は車の整備を委託する際委託先に車を無償で運搬させていました。公正取引委員会はこれを下請法違反と認定し再発防止と費用の支払いを求める勧告を出す方針です。ホンダ茨城南は2024年の秋以降車の整備を委託した10社以上の業者に対し1000台以上の車を無償で運