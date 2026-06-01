歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。親子同時襲名の経緯を語った。歌舞伎役者・七代目尾上菊五郎、女優・富司純子を両親に、女優・寺島しのぶを姉に持つ八代目菊五郎。自身は2013年2月に中村吉右衛門さんの四女・波野瓔子（ようこ）さんと結婚し、3人の子供をもうけた。そして昨年5月には、自身が八代目尾上菊五郎、長男が六代目尾上菊之助となる親子