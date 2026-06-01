【カイロ＝村上愛衣】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は５月３１日、イスラエル軍がレバノン南部の要衝、ボーフォート城を制圧したと明らかにした。イスラエルが掌握するのはおよそ四半世紀ぶりとなる。親イラン勢力ヒズボラが拠点とするレバノンでの戦闘の拡大に伴い、占領地を急速に広げつつある。ネタニヤフ氏は声明で、ボーフォート城の制圧について「劇的な転換点だ」と戦果を強調し、「ヒズボラの支配下にあった