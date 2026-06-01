人気コスプレイヤーえなこが1日までに自身のインスタグラムを更新。“水の都”でのジェラート堪能ワンピ・ショットを公開した。「めちゃくちゃ暑いからすぐ溶けちゃう」とつづり、イタリア・ベネチアでワンピース姿でジェラートを手にしている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛い！」「ワンピ似合っててめっちゃ可愛い」「美味しそうー」「いつも最高に、めっちゃくちゃ可愛いです」「美しい」など