日本テニス協会は1日、ジャパンオープンテニスチャンピオンシップスの出場選手を発表。今シーズン限りでの現役引退を表明している錦織圭選手も出場することが明かされました。この大会は9月30日から10月6日までの日程で、有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催。錦織選手は出場を受けて「僕にとって最後のジャパンオープンになります。この大会にはいろんな思い出がつまっています。いろんな思いもあふれると思いま