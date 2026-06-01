愛犬とのお散歩は、飼い主さんにとって心通わせる大切なひとときです。しっぽを振って楽しそうに歩く姿や、興味深そうに匂いを嗅ぐ様子を見るのは、何よりの幸せではないでしょうか。しかし、時には飼い主さんの想像をはるかに超える「予想外の瞬間」が訪れることもあるようです。【動画】散歩中、「何をしてるんですか？」犬の謎行動「通りすがりの人に『これはww何をしてるんですかwww？』と笑いながら聞かれた犬」そんなほほ笑