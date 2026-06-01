一部改良モデルの納期は2027年1月下旬以降が濃厚2026年2月20日、トヨタはコンパクトSUV「ヤリスクロス」を一部改良し、3月2日に販売を開始しました。果たして現在の納期はどうなのでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。トヨタ「ヤリス」シリーズは、1999年にデビューしたコンパクトカー「ヴィッツ」まで遡ります。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタの「“新”ヤリスクロス」です！ 画像で見