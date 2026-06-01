お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が自身のインスタグラムを更新。「スコアはともかく優勝したどー！！」と嬉しそうに叫ぶと、コンペの成績表の写真を投稿した。【写真】渋野日向子、松坂大輔も「いいね！」 木梨憲武、会心の勝利（全3枚）公開された成績表では、残念ながら木梨の言葉通りスコア部分はカットされていたが、優勝者は木梨憲武、準優勝はタレントのヒロミ、5位には所ジョージと、豪華メンバーの名前が連なってい