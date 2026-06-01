＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞全米出場権をかけたラストチャンスで、原英莉花は“最下位”に終わった。61位から出た最終日に2バーディ・6ボギーの「75」。トータル7オーバー・75位は決勝ラウンド進出者のなかでワーストだった。【写真】渋野、原は同期2018年プロテスト合格者はタレント揃い米国女子ツアーでは年間2試合しかない3日間大会。初日51位で、2