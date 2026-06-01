吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。「マンゴー」と一言だけ記すと、窓際の席に座り、マンゴーパフェを目の前にした写真を投稿した。【写真】束の間の休息マンゴーパフェを楽しむ吉田鈴先週の国内女子ツアー「リゾートトラスト レディス」の決勝ラウンドが行われていた週末に投稿された写真。いつ、どこで撮影されたものかは分からないが、優しい表情を浮かべる吉田の姿をファンは大喜び。「あまり大きい声では言えませんが世