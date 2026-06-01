プロギアから、約10年の歳月をかけて開発された革新的な新作1Wのアナウンス。「歴代の『RS』シリーズで最高の初速性能と最も広い高初速エリアを実現した『RS DUO』ドライバーを7月10日から発売します」と、同社広報。ゴルファーのスイングタイプに合わせて選べる3モデルをラインアップする。 【画像】RS F?RS?RS MAXの構えた顔を並べて比較■4層構造の「DUOフェース」がもたらす“ダブルインパクト” 同社の『DUO』と聞