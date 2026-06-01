吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国東海岸での3連戦を終えると「バイバイ ニュージャージー」「次はロサンゼルス」と英語で記した。続けて日本語で「これから東の端から西の端へ移動します」と投稿した。【写真】東海岸での3連戦を戦い抜いた吉田優利（全11枚）ニュージャージー州で開催された「みずほアメリカズ・オープン」では予選落ちを喫したものの、オハイオ州での「クローガー・クイーンシティ選手権」では33位タ