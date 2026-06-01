＜リゾートトラスト レディス最終日◇31日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞ 首位と2打差の2位から出た河本結が「68」で回り、トータル10アンダーで並んだ吉澤柚月をプレーオフで下して優勝。5月の公式戦「ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ」に続く今季2勝目を挙げて、年間女王争いに勢いをつけた。その優勝ギアを取材した。【写真】河本結が即投入を決めた最新ド