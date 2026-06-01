ゲーム総合誌『週刊ファミ通』は、2026年6月に創刊40周年を迎えた。4日発売の『週刊ファミ通』超特大号では、40周年を彩る数々のスペシャル企画を収録し、400ページ超でお届けする。【画像】不知火舞の新イラスト！カプコンなど各ゲーム会社からのお祝いビジュアル1986年の本誌創刊から、2026年6月6日で40周年を迎えることを記念し、超特大号でお届けする6月4日発売の『週刊ファミ通』2026年6月18日号。表紙には、『ファミコン