気象庁は1日（月）、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日遅く、去年より16日遅い梅雨入りです。台風が接近しています。梅雨前線を刺激して多く雨が降るおそれがあります。最新情報に十分ご注意ください。