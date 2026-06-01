ファミリーマートは、全国約1万6400店舗で新型コーヒーマシンの導入を完了した。世界的なバリスタとして知られる粕谷哲氏が監修した抽出技術を採用し、「FAMIMA CAFE」史上最高の味わいを目指した刷新となる。あわせて大容量のLLサイズを新たに導入し、メニュー数も過去最多となる45種類へ拡大する。今回導入された新型コーヒーマシンは、約7年ぶりの刷新。メニューごとに最適な豆の挽き方を設定できる「挽き方調整グラインダ」