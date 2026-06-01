中国の海上保安庁にあたる海警局は日本とフィリピンが海洋境界の画定に向けた交渉を開始したことへの対抗措置として、台湾東側の海域でパトロールを実施したと発表しました。中国海警局の報道官は、海警局の船隊が台湾の東側海域でパトロールを実施したとSNSで発表しました。海警局は、この中で「日本とフィリピンが台湾東側の海域で境界画定交渉の開始を一方的に宣言した」と批判した上で、今回のパトロールは「中国の領土主権と