「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫が追悼した。近藤は、近田春夫＆ハルヲフォンの78年発売のアルバム「電撃的東京」で「恋の弱味」をパンクサウンドでカバーした。「橋本淳さんが亡くなられたことを先程ニュースで知りました」と訃報に触れ「粋なひとでし