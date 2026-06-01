俳優水谷豊（73）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。パーソナリティーの放送作家高田文夫氏から鋭いツッコミを浴びる一幕があった。水谷は3月に宇崎竜童と番組共演したと、進行の松本明子が紹介した。高田氏は「竜童さんも元気で。80（歳）だよ？竜童さんはすごいね。夫婦で元気なんだ、あそこは。お宅もそうですけど」とツッコミ発動。その上で「『最強の共稼ぎ』って