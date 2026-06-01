株式会社嵐の代表取締役で弁護士の四宮隆史氏が1日、Xを更新。感謝の思いなどをつづった。嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。四宮氏は「テレビ、新聞、雑誌、ラジオ等のメディア関係の皆様、広告・PR関係の皆様にも心から御礼を申し上げます。皆様のご助力があってこその『嵐』だったと思います」とつづった。嵐は24年4