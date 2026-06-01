レッズのスター、エリー・デラクルス内野手（２４）が３１日（日本時間１日）の本拠地ブレーブス戦で負傷交代した。３―２で１点リードの５回、先頭で迎えた第２打席で先発ストライダーの１５２キロ直球を捉えた。打球は右中間を真っ二つ。長打コースだが、一塁を回ったデラクルスは急に速度を緩め、一塁へ引き返した。駆け寄ったコーチに右太もも裏の違和感を訴え、即座に代走が送られた。試合後、デラクルスは「一塁に向か