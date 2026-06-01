中国・河南省商丘市で、１００万人以上のフォロワーを持つ人気インフルエンサー犬のボーダーコリー「鋤頭（チュートウ）」が見知らぬ男女に盗まれ、わずか１８０元（約４２４３円）で転売された後、犬肉業者によって食肉処理されていたことが分かった。香港メディア・星島頭條が先日、報じた。飼い主の郭さんによると、鋤頭は９歳のボーダーコリーで、もともと２０００元で購入した犬だったという。鋤頭は郭さんの父親が農作