【オープン・カンパニー】 6月27日 開催予定 場所：東京都目黒区 ラセングル本社 ラセングルは、2027年4月から2028年3月の間に卒業予定の学生（大学院・大学・専門学校・高等専門学校）を対象とした「オープン・カンパニー」を6月27日に東京都目黒区にあるラセングル本社で開催する。これに伴い、特設サイトにてエントリー受付を開始した。 ラセ