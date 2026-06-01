フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）が、ウワサの恋人とボクシングを観戦し、話題となっている。先日、ザギトワは男性に肩車をされている写真を投稿。男性の顔は写っていなかったが、ザギトワは「公にはしていないが、隠してもいない」との文字を添え、交際中であることをほのめかした。ロシアメディア「スポーツ２４」によると、両者が公の場に姿を現したのが、３０日にエカ