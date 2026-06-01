?燃える闘魂?こと故アントニオ猪木さん（享年７９）伝説の一つに北朝鮮での「平和の祭典」がある。１９９５年４月２８、２９日に北朝鮮・平壌のメーデースタジアムで行われた「平和のための平壌国際体育・文化祝典」は、各日１９万人ずつ合計３８万人の大観衆を集めた。師匠・力道山が故郷で果たせなかった北朝鮮大会を実現。２日目のメインイベントで?狂乱の貴公子?リック・フレアーを１４分５２秒、延髄斬りで葬った。最初はリ