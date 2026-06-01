交通情報です。 県警などによりますと、台風6号に備え、きょう1日午後5時から当分の間、屋久島町の県道78号屋久島灯台～瀬切間と、県道594号の宮之浦～白谷雲水峡間、それに県道592号の明星岳展望所～ヤクスギランドが全面通行止めになります。 ・ ・ ・