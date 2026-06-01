【モデルプレス＝2026/06/01】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアが「ジュニア ツアー 2026（仮）」「ジュニア 夏LIVE 2026（仮） 」を開催することを発表。6月1日、ジュニアの公式サイトにて発表された。【写真】東西ジュニア90人が集結◆ジュニア、コンサート開催決定「ジュニア ツアー 2026（仮）」には、織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の5人が出演。東京都、大阪府、福岡県の3都市で8月8日から10月4