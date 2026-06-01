今日1日、気象庁は九州南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より2日遅く、長雨の季節に突入です。九州南部平年より2日遅い梅雨入り気象庁は、今日1日、九州南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より2日遅い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。※梅雨は季節現象であり、梅雨の入り明けには、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。なお、この梅雨入りの発表は速報値