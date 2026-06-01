ＮＹ金時間外下げ拡大、米がイラン攻撃、イランも報復 東京時間13:02現在 ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4542.30（-50.70-1.10%） NY金先物は下げ幅をやや拡大。 米中央軍がイランのゲシュム島にあるドローン管制施設に自衛攻撃を実施したと発表。その後、イラン革命防衛隊が米国の攻撃を受け報復として空軍基地標的に攻撃を実施したと発表。