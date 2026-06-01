米株価指数先物上げ幅やや縮小、米イラン応酬 東京時間13:06現在 ダウ平均先物JUN 26月限51113.00（+36.00+0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7612.25（+16.50+0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30544.25（+139.00+0.46%） 米中央軍がイランのゲシュム島にあるドローン管制施設に自衛攻撃を実施したと発表。その後、イラン革命防衛隊が米国の攻撃を受け報復として空軍基地標的に攻撃を実施したと