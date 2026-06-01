「パプリカ 4K UHD+ブルーレイセット」2026年9月9日(水)発売 権利元：「パプリカ」製作委員会 発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング (C) 2006 MADHOUSE / Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. ハピネットは、今敏監督の映画「パプリカ」の公開20周年を記念し、4Kリマスターによる鮮烈な映像と、Dolby Atmosになった音声が楽しめる「パプリカ 4K UHD+ブルーレイセット」