世界ボクシング協会（ＷＢＡ）は５月３１日（日本時間６月１日）、ＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝を休養王者とし、休養王者だったアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝を正規王者とすることを発表した。ＷＢＡは、医学的、法的、またはその他の正当な理由によりタイトルを防衛できない場合に休養王者の地位を与えることを規定している。堤陣営が提出した書類（ＷＢＡ医療委員会が評価した医療報告書