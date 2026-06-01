喉の不調により活動休止中だったｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨が１日、所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」公式サイトなどを通じ、活動を再開することを発表した。順次番組の出演や収録に参加していく。同社はこの日、４月２２日から「喉の不調が続いたため」休養中だった菊池について、活動の再開を報告した。菊池は、グループの冠番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（日テレ系）や、「タイムレスマン」（