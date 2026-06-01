タレントで歌手の上地雄輔が、３１日にＳＮＳを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴に参加したことを報告した。上地は自身のインスタグラムを更新。「俺、いつまで若手なんだ笑」とつづり、俳優の高橋英樹、市村正親、水谷豊ら豪華俳優陣と撮影したショットや、高橋由伸氏、高津臣吾氏、佐々岡真司氏と撮影した写真などを公開した。橋之助との出会いなどを記し「くにお、あみさん御両