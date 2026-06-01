歌手・浜崎あゆみの公式サイトが1日に更新され、「重要なお知らせ」が掲載。6月2日・3日開催予定のライブについて説明された。【写真】「オトン若過ぎひん?!」銀座に開店した「父上のお店」を祝福する浜崎あゆみ「6月2日（火）・3日（水）にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催予定の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A（ロゴ） -Scapegoat-』につきまして、台風6号の関東接近に伴う影響を関係各所と協議しております」とし、「現