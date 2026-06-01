気象庁は、1日午後2時に九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨前線が北上し、1日、九州南部では雨が降ったりやんだりとなっています。今後も前線や台風の影響でしばらく曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁はさきほど、九州南部で梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日遅く、昨年よりは16日も遅い梅雨入りとなります。なお、台風6号はあすにかけて暴風域を伴って九州南部・奄美地方