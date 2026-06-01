俳優の吉澤要人（原因は自分にある。）が6月1日、都内で行われたフジテレビ＆FODのドラマ『スピナーベイト』（30日からフジテレビ＆FODで放送、配信）の制作発表記者会見に登壇した。吉澤は無口で異質な存在のの高橋泰人を演じた。役作りの質問が飛ぶと「口数が少ない役。スピナーベイトのメンバーと一緒にいる時も、しゃべらないことが多い。どういう人物か、どうスピナーベイトとか変わっているかをセリフがない中でどう見てい